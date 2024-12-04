韓短命戒嚴政局動盪　盧秀燕：不影響韓星來

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，隨後在國會反對下解嚴，引發國際關注，中國國民黨籍台中市議員羅永珍今天在議會質詢指出，台中跨年晚會將邀請韓星演出，問同黨市長盧秀燕，是否因為韓國政局動盪生變？盧秀燕表示，韓國短時內解嚴，初步瞭解不影響韓星來台，市府會持續聯繫，確保演出如常，她也強調，有自信台中跨年卡司會是全台最強！



台中市敲定韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人（Whee In）於跨年夜演出，但韓國一夜之間戒嚴又解嚴，外界擔心韓星來不成，羅永珍4日在台中市議會市政總質詢，提到民眾有相關疑慮，台中市政府是否有與韓方聯繫？



盧秀燕答詢表示，全台跨年晚會極少邀請大牌韓星參加，台中今年請到韓國人氣女團MAMAMOO成員的輝人，行程很難敲，市府一年前即已著手邀約、確定行程。昨天韓國臨時戒嚴，我們密切注意發展，但因為很快就解嚴，並恢復正常，因此初步瞭解輝人的行程不受影響，請歌迷放心，市府也會再與經紀公司確認，台中的跨年晚會卡司是全國最強，歡迎參加。



台中市新聞局表示，韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人，今年完成亞洲、歐洲、美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都瞬間秒殺，台灣粉絲不斷敲碗加場，沒想到世界唱了一圈，最終台中搶人成功，空降台中參與跨年演出。