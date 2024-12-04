綠發文暗挺韓國戒嚴急刪文　白營批民主退步

民眾黨一隅。（中評社 資料照) 中評社台北12月4日電／韓國昨晚發生史上最短戒嚴，民進黨“立院”黨團發文遭質疑在挺戒嚴。對此，台灣民眾黨發表聲明表示，當韓國出現民主危機的時刻，身為執政黨的民進黨“立法院”黨團竟然發文附和，此舉踐踏好不容易建立起來的民主精神，過去黨外運動的民主前輩，用肉身、血汗抗議威權政府，爭取解嚴、解除黨禁報禁、推動民主化，如今的民進黨內心卻藏著戒嚴心態來抵制在野黨，民主進步黨用民主包裝的極權思維，一再地向國人展現“民主退步”的作法，非常不可取。



3號深夜，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，震驚世界也引發國際社會的高度關注，隨後國會以190:0表決通過取消戒嚴，讓原本可能一發不可收拾的事態得到緩解。



民眾黨指出，韓國是台灣重要的盟友，且同屬印太地區之民主夥伴，民眾黨不樂見任何破壞民主自由體制的情況發生，希望韓國能持續維護民主穩定發展，也希望韓國的人民及“中華民國”所有的僑胞，沒有受到過度的影響，一切安好。



民眾黨也抨擊執政的“賴政府”，當韓國出現民主危機的時刻，身為執政黨的民進黨“立法院”黨團竟然發文附和，此舉踐踏好不容易建立起來的民主精神，過去黨外運動的民主前輩，用肉身、血汗抗議威權政府，爭取解嚴、解除黨禁報禁、推動民主化，如今的民進黨內心卻藏著戒嚴心態來抵制在野黨，民主進步黨用民主包裝的極權思維，一再地向國人展現“民主退步”的作法，非常不可取。



民眾黨強調，民主來之不易，任何時候都不可將戒嚴視為可輕易操作的議題。民眾黨也提出呼籲，防止“國家”權力過度集中在個人手上，以避免權力的濫用，一直是當代自由民主憲政最重要的基石。權力必須監督制衡，才能守護民主自由。這個歷史的教訓，我們每一個人都應該謹記。