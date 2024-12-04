涉案交保後首質詢　藍議員黃紹庭曝瘦7公斤

國民黨籍高雄市議員黃紹庭總質詢前簽到，被大批媒體跟拍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費遭收押兩個月，上個月28日經檢方偵結起訴後交保。黃在一週後今天進行總質詢首度公開露臉，吸引媒體採訪，黃紹庭瘦了7公斤，看起來精神很好，面對媒體也落落大方，他稱心情很好，工作不受影響，會持續把議員做好。



黃紹庭涉嫌詐領助理費新台幣1455萬元，雄檢上月28日依貪污等罪起訴，將在押的黃紹庭移由高雄地院審理。法官審酌黃紹庭認罪、繳回所得，諭知150萬元交保，限制出境出海8月。由於目前正是高雄市議會第4屆第4次定期大會，黃紹庭的總質詢時間為本月4日上午10時，這也是黃紹庭收押兩個月後公開露臉的時間，因此備受外界關注。



高雄市議會4日上午9時就吸引大批媒體在議會門口等待，黃紹庭約9時45分抵達議會，立即受到媒體蜂擁而上堵訪，黃紹庭不僅看起來精神飽滿、臉上充滿微笑，面對媒體態度也相當大方，並接受媒體聯訪。



針對質詢內容，黃紹庭表示質詢準備得很好，這幾天一直都在思考高雄的市政與發展，他示意媒體等一下看質詢就知道了。至於心情如何，是否煎熬？黃紹庭回答，心情很好，也不會煎熬，擔任民代十幾年，都把所有心思放在議會問政與選民服務上面，對於工作上沒有很大影響。這幾天也很多人關心，包括支持者、親友、里長、局處首長等等。



有關國民黨考紀會研議黨紀是否有結果?黃紹庭表示，就按照規定走，因為也不是第一個。是否會影響下屆參選議員嗎？黃紹庭回答，這都言之過早，但會努力爭取。是否認為案件前後涉及十幾年有被清算？黃紹庭回答，不會耶，把議員工作做好，就是這樣子。是否有委屈或希望減輕量刑？黃紹庭則回答，因為審理中就不多談。



媒體也關心有變瘦嗎？黃紹庭回答，有，瘦的有點過度，所以增胖中。媒體追問瘦了幾公斤？黃紹庭表示，大概有7公斤，目前60公斤出頭，之前肚子想消都消不掉，都不見了，應該是這段時間作息正常的原因。