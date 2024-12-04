滬副市長華源率團出席雙城論壇　台北待2天

台北市政府發言人殷瑋受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）第15屆台北、上海雙城論壇將於17日在台北舉行，主題為“智慧治理永續未來”，台北市政府發言人殷瑋4日證實，層級將由上海市副市長華源率團出席，主團將在16日抵達台北。但據瞭解此次僅來台北2天，17日參加完論壇後，當晚就離開返滬。



本屆論壇主題訂為“智慧治理 永續未來”，三個分論壇的規劃分別是：探討人本智慧和友好便捷交通環境的“友善交通分論壇”、探討兩市水利建設及污水處理的“河川治理分論壇”，以及從文化觀點開展“老建築、新視野”的“人文城市分論壇”。雙方也將在本屆論壇簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作備忘錄”。



殷瑋今日上午在台北市政府受訪表示，今年主論壇確定在17日舉行，台北市依照過往對等、尊嚴、善意、互惠原則，秉持“雙城好、台灣好”，雙城論壇從過去2010年中國國民黨籍前台北市長郝龍斌任內開始，迄今邁入第15屆，共簽了45項MOU合作備忘錄，兩岸有很好的成果，主論壇外，分論壇安排交通、河川治理、人文城市等。雙方也會簽署智慧醫療、小熊貓的相關備忘錄。



媒體問，此次上海團的最高層級僅是華源，是否沒有對等、被矮化？殷瑋表示，就目前掌握並報給陸委會的名單，會由華源率團來。而這麼多年下來依慣例，都是由上海市副市長帶團來台北，其實把過去紀錄攤開很明確。



至於上海市台辦主任金梅是否會來？殷瑋說，有報給陸委會相關名單，等陸委會審核確定。