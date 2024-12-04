群組瘋傳台灣比照戒嚴　深綠台灣基進籲克制

台灣基進黨高雄市黨部主委、高雄市議員張博洋凌晨拍影片呼籲網友理性。（台灣基進提供） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）韓國昨晚發生史上最短戒嚴，民進黨“立院”黨團發文遭質疑在挺戒嚴。由於親綠群組瘋傳台灣也該比照辦理，對此，從南部起家的深綠、台灣基進黨高雄市黨部主委、高雄市議員張博洋凌晨拍影片呼籲網友理性，他認為戒嚴就是沒收民主，台灣貿然戒嚴等同放棄民主。



3日深夜，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，震驚世界也引發國際社會的高度關注，隨後國會以190:0表決通過取消戒嚴，讓原本可能一發不可收拾的事態得到緩解。



張博洋表示，尹錫悅面臨內有彈劾案、外有民眾示威的情況下，使用戒嚴手段來壓制這些不滿的聲音，把問題推給朝鮮，這或許會是尹錫悅最後一個手段。但呼籲台灣朋友千萬不要在這時候沒有搞清楚狀況就跟著上車喊說台灣藍白也很亂，台灣藍白也是內神通外鬼，所以賴清德應該也要學著去戒嚴等等。



張博洋表示，台灣與韓國的狀況不一樣，脈絡也不一樣，韓國總統是為了保護自己，不是為了保衛國家，他也反問“台灣還有民主情況之下，你會希望去戒嚴嗎？”



張博洋表示，第一，戒嚴就是沒收民主，讓民主交給少數人來替你決定你的明天與“國家”未來，在台灣人民還可以自己做主的情況之下，真的會想用戒嚴解決問題嗎？第二，他第一時間看到非常多群組開始有人在散播台灣也有藍白之亂，也有內部預算被杯葛被刪等等，他呼籲若認識的話請勸勸這些人，若是陌生帳號要小心，因為第五縱隊最希望看到台灣在民主基礎下放棄民主，所以這也可能是未來幾天網路熱議話題。



張博洋表示，台灣確實朝小野大，內部也有親中派的問題，但解決這些問題並非靠戒嚴，這個大家必須想清楚。