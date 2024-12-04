綠猛攻陸生團影響雙城？北市府重申4個原則

台北市政府發言人殷瑋受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團27日抵台訪問9天，即將進入尾聲。陸生團遭民進黨側翼及獨派、激進青年等出征圍剿，且如影隨形，陸委會主委邱垂正更說要行政處分。對於即將舉行的台北、上海雙城論壇產生影響與否，台北市政府發言人、青年局長殷瑋4日重申，希望透過對等、尊嚴、善意、互惠原進行交流，陸委會過去也有公開說過樂見雙城論壇舉辦，台北市希望雙城好、兩岸好。



由北京清華大學校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、包括奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，11月27日中午抵達台灣，陸續與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。



民進黨、獨派、側翼等，近期猛攻陸生團，民進黨籍“立委”更要求不准馬英九基金會再舉辦，認為有統戰之嫌。是否影響即將在16、17日舉行的雙城論壇？



殷瑋於台北市政府受訪表示，這問題應該要問陸委會，台北市與“中央”相關部會是就雙城論壇方面，會有各自要表達的部分，台北市是希望對等、尊嚴、善意、互惠原則下，完成並遵守相關法規程序，備好的文件都送交給“中央”，相信“中央”核可情況下，大家都能同意相關內容。很重要的是，過去雙城論壇舉辦十幾年，已有機制，其實過去陸委會也有公開表達是樂見舉辦，只要在這樣的立場，台北市都希望雙城好、兩岸好推動市政交流。



邱垂正針對陸生團與馬英九基金會，聲稱要行政處分，陸生團更被獨派如影隨形，對雙城論壇影響？殷瑋重申，以台北市立場，就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則。