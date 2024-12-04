藍黨團譴責綠附和戒嚴　需防複製尹錫悅模式

國民黨團召開“尹錫悅戒嚴 民進黨附和 賴清德道歉！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電(記者 俞敦平)韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，民進黨“立法院”黨團在社群平台轉發該訊息，並對比藍白刪預算、擴權，遭批有暗挺戒嚴之意。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，痛批民進黨“立法院”黨團此行為，並要求賴清德道歉，因此舉恐為台灣民主蒙羞，呼籲民進黨反思並糾正錯誤。



韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。但民進黨“立法院”黨團卻在Threads上發文疑似力挺，更扯到“立院”藍白預算審查，遭質疑根本是支持戒嚴，就連自家人也看不下去罵翻。



國民黨“立法院”黨團4日召開“尹錫悅戒嚴 民進黨附和 賴清德道歉！”記者會，包括黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、“立委”黃健豪、洪孟楷、許宇甄等人出席。



傅崐萁在會中痛批，戒嚴是民主國家的恥辱，並將其與台灣當前的政治局勢類比。他指控民進黨經常抹黑在野黨，使用各種手段打壓異議聲音，甚至操作網軍攻擊在野黨縣市長。他表示，民進黨對韓國戒嚴的公開支持令人不齒，並警告台灣民眾要提防類似情況在本地上演。傅崐萁呼籲賴清德正視此事，並對民進黨的發文行為公開道歉。



羅智強接著批評民進黨對尹錫悅戒嚴的支持展現了“瘋狂心態”。他將民進黨的立場形容為與尹錫悅“如出一轍”，指控民進黨利用相似的“抹紅”手段打壓監督力量，甚至暗指民進黨可能“羨慕”尹錫悅的行動模式。羅智強強烈要求賴清德正面回應，並提醒台灣應以韓國戒嚴為警示，堅守民主原則。



黃健豪則從民主憲政角度出發，肯定韓國國會迅速推翻戒嚴的行動，並批評民進黨的貼文不僅偏頗，還抹黑台灣在野黨。他質疑民進黨所謂的“轉發國際資訊”說法，認為其刻意選擇支持戒嚴的少數觀點，反映出民進黨試圖用外部事件掩蓋內部問題的傾向。