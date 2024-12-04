台北故宮院長報告故宮百年宴慶系列活動

台北故宮院長蕭宗煌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電(記者 俞敦平)“立法院”教育及文化委員會今日審查台北故宮博物院2024年度預算，台北故宮院長蕭宗煌應邀報告並詳述“故宮100PLUS宴慶系列活動”規劃與各項業務計劃，聚焦館務提升、國際合作與文化平權的多元發展，強調迎接故宮下一個百年的展望。



“立法院”教育及文化委員會4日審查2025年度“中央政府”總預算案有關台北故宮博物院單位預算案等案，故宮院長蕭宗煌應邀赴會報告並備詢。



蕭宗煌首先介紹百年宴慶的主要活動，包括回顧故宮典藏歷史與策展成果，規劃歲時吉慶—院藏節令文物精粹文物展覽，呈現結合台灣傳統文化與歷史精粹的視覺盛宴。此外，故宮將以珍藏的北宋古籍策劃展覽，呈現豐富的宋代文化圖景。



蕭宗煌指出，在教育與推廣方面，故宮將持續透過館際合作推動多元教育，包括暑期親子藝術營、校園活動與亞洲藝術節等，吸引各年齡層參與。數位化建設方面，計劃進一步優化線上學習平台，與Google Arts and Culture合作推出年度線上展覽，以擴大文化觸及面。



蕭宗煌表示，故宮的硬體建設與服務升級也是2024年的重點之一。新故宮計劃中的北部院區行政大樓將於年底啟用，圖書文獻大樓亦預計完工啟用，南部院區的保管設施也在穩步推進。蕭宗煌提到，館方致力於營造友善空間，推廣身心障礙與低度參與群體的文化平權教育。



蕭宗煌指出，故宮在國際展覽方面也有亮眼規劃。2024年將與巴黎中視藝術博物館及方克亞堡合作舉辦特展，南部院區將策展江戶服飾文化展，並參與馬來西亞亞洲藝術節等活動。此外，北部院區預計推出千年神遇－北宋西園雅集傳奇特展，展示東亞藝術精髓。



蕭宗煌接著說明了2024年度故宮稅入、稅出預算規劃，其中稅入較2023年增加約1.3億元(新台幣)，主要因邊境解封後觀眾人潮回升，而稅出增加約6.8億元，主要用於新故宮計劃及百年宴慶相關活動。此外，部分預算項目如文物安全管理與行銷推廣仍遭凍結，院方承諾將精進執行效率。



報告最後，蕭宗煌強調，故宮未來將以文化外交與國際交流為重點，厚實台灣作為中華文化典藏中心的地位。他期許故宮在下一個百年持續成為國際間具影響力的專業博物館，並為世界展示台灣的文化多樣性與包容性。