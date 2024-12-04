師奶殺手蔣萬安被婆媽緊抓搶拍不讓走

台北市長蔣萬安被熱情市民包圍合照。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日上午在台北市政府出席2024年度台北市傑出市民表揚典禮，有“師奶殺手”封號的蔣萬安，在頒獎過程後，遭到大批大媽、大哥上前包圍，尤其是大媽們各個搶著與蔣萬安合照，人氣絲毫不亞於大陸奧運桌球金牌選手馬龍，蔣萬安與隨扈幕僚不斷說不好意思、要趕行程，但大媽們仍緊追不捨，蔣萬安只好作罷，親切與眾人合拍完再離開。



蔣萬安出席傑出市民頒獎活動，與會的有台北市體育局長王泓翔、國民黨籍台北市議員游淑慧等人。受頒發的傑出市民代表有台北市商圈產業聯合會理事長洪文和、台北市大稻埕在地聞人邱達平、巴黎奧運女子拳擊選手吳詩儀、巴黎奧運男子競技體操選手唐嘉鴻等人。唐嘉鴻未出席，由王泓翔代為領獎。



這些得獎代表，多為蔣萬安相識已久的地方聞人，而邱達平接受蔣萬安頒獎時，邱達平帶領的一票親友團，更是熱情歡呼，連游淑慧也特地趕場來祝賀。



蔣萬安在頒完獎後，原本要趕市政行程離去，但眾來賓蜂擁上前，擠滿舞台，搶著要與蔣萬安自拍合照、獻花。比起最近來台的陸生團代表馬龍，所掀起的女粉狂潮旋風，蔣萬安人氣也不在之下。



蔣萬安苦笑說“好了、好了，我要趕行程離開了！”但大媽們熱情不減，還是希望跟蔣萬安拍完，蔣萬安難以拒絕熱情的民眾，只好到台下繼續讓大家拍完，幕僚、隨扈再陪蔣萬安離開，現場粉絲都心滿意足。