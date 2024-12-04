洪孟楷質詢　期望故宮推廣文化交流活絡觀光

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷在今日的“立法院”教育及文化委員會的質詢中，針對台北故宮博物院的文化交流與觀光推廣提出質疑。洪孟楷關注兩岸文化交流是否可能被政治化，並要求台北故宮加強吸引國際觀光客的具體策略。台北故宮院長蕭宗煌回應，故宮支持任何形式的文化交流，並計劃與政府相關部會合作，推動國際宣傳，但目前面臨資源整合及預算限制的挑戰。他承諾將於明年提交具體計劃，以促進文化與觀光的雙重發展。



“立法院”教育及文化委員會4日審查2025年度“中央政府”總預算案有關台北故宮博物院單位預算案等案，故宮院長蕭宗煌應邀赴會報告並備詢。



洪孟楷首先提及日前由馬英九基金會安排的陸生參訪活動。他認為這類文化交流活動，整體對於促進兩岸文化互動具有正面意義。他進一步詢問故宮是否支持此類交流活動，蕭宗煌回應表示，故宮一向秉持文化不分國界的理念，歡迎各國民眾在合法程序下參觀，並強調文化交流是故宮的重要使命，對於任何形式的文化活動都保持開放態度。



在談及如何提升國際觀光客來訪時，洪孟楷指出，台灣近年外國觀光客人數大幅減少，從疫情前的300萬人銳減至2023年的72萬人。他認為，故宮應成為台灣國際文化推廣的重要象徵，不僅展示文物之美，更應結合相關部會的資源，共同推廣台灣文化。蕭宗煌認為，目前故宮在國際宣傳上的資源有限，尤其自新聞局撤裁後，過去整合的宣傳模式難以延續，而觀光署的重點又多集中於國家風景區。他透露，計劃於明年與“外交部”、觀光署等單位洽談整合方案，以提升台灣文化在國際間的能見度。



針對明年故宮百年院慶，洪孟楷詢問相關國際特展的效益與策劃細節。他強調，除了策展與考察活動外，更需思考如何藉此吸引更多國際觀光客來台參觀故宮。蕭宗煌則回應，目前已安排捷克、法國等地的海外展覽計劃，並強調將在經費有限的情況下，尋求與各部會合作，增加故宮的國際曝光率。



洪孟楷最後提醒，故宮應將文化推廣視為核心業務，並在預算審查期間提出具體的資源整合計劃，尋求“立法院”支持。他認為，這不僅有助於提升台灣的觀光市場，更能讓台灣文化的價值在國際舞台上被更多人看見。



蕭宗煌表示理解並承諾，故宮將繼續深化文化推廣與觀光推動的策略，並在明年初提交具體計劃給“立法院”審議，以爭取更多支持。