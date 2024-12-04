柯志恩不滿台北故宮參觀人少　要求改善

台北故宮院長蕭宗煌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）在“立法院”教育及文化委員會針對台北故宮博物院預算案的審查中，中國國民黨籍“立委”柯志恩質疑故宮參觀人數與營收持續低迷，指出過去的光輝成績與現況相距甚遠，並要求院方檢討行銷與文創策略。台北故宮院長蕭宗煌回應疫情影響為主因，並提出相關改善方向，強調持續努力提升營運與文化價值。



4日，“立法院”教育及文化委員會審查2025年度政府總預算案有關台北故宮博物院單位預算案等案，院長蕭宗煌應邀赴會報告並備詢。



柯志恩首先回顧故宮過去的輝煌歷史，提到十年前故宮參觀人數達540萬人次，並曾在2015年榮登世界博物館人氣排行榜第六名。然而，對比當前數據，故宮北院與南院截至今年11月的參觀人數僅約235萬，遠低於設定目標350萬。她認為，疫情已過去，但人潮未能回升，反映出院方在行銷與推廣上明顯不足。



此外，她關注到故宮門票收入與文物基金運作的狀況。她指出，疫情前門票收入曾高達10億元（新台幣），但明年的預算編列僅有4億元。文物基金也從過去的盈餘轉為虧損，108年餘額尚有1.8億元，但111年決算已短缺3500多萬元。她質疑，故宮是否因缺乏創新導致吸引力下降，並建議更積極開發文創商品以增加亮點。



針對文創發展，柯志恩特別提到國寶衍生商品設計競賽的成果運用問題。她指出，許多得獎作品未能進一步開發為商品，近五成設計未轉化為文創產品，令她質疑競賽的實際效益。她認為，故宮應加強與廠商合作，將優秀設計轉化為具經濟效益的商品，並強調普及化的重要性，讓產品能貼近大眾需求。



對此，蕭宗煌院長回應，疫情對故宮的營運影響甚鉅，尤其是國際觀光客減少造成參觀人次大幅下滑。他表示，北院參觀人數已恢復至168萬，南院也達近90萬，但仍與疫情前的高峰有距離。他同意需進一步強化行銷與文創發展，並承認設計競賽成果未全面商品化是需要檢討的地方。他強調，文創商品的推廣需平衡經濟效益與文化價值，目前正努力尋求與廠商的媒合，將優秀作品商品化。



蕭宗煌也提到，未來故宮將更著重大眾化商品的開發，希望透過價格親民且實用性高的產品，吸引更多民眾接觸故宮文化。他指出，故宮正計劃將百年院慶作為契機，結合文創亮點與展覽規劃，提升品牌影響力並吸引更多國內外參觀者。



柯志恩最後強調，故宮作為台灣重要的文化資產與國際形象代表，應擔負更積極的角色，期待院方拿出更具體的行動計劃，為未來注入新動能。