藍委質疑故宮近年沒購藏　蕭宗煌解釋原因

台北故宮博物院院長蕭宗煌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）“立法院”教育及文化委員會今天審查故宮博物院預算，中國國民黨籍“立委”葛如鈞對於故宮近年未進行文物購藏的現象提出質疑，認為相關預算編列和購藏策略消極，甚至可能影響故宮的國際競爭力。對此，故宮院長蕭宗煌表示，故宮近年專注於現有文物的整理與修復，並稱未編列預算是基於全盤考量。然而，葛如鈞則強調，故宮應更積極採用彈性方式購藏文物，並提升文物展示率。



“立法院”教育及文化委員會4日審查明年度“中央政府”總預算案有關故宮博物院單位預算案等案，故宮院長蕭宗煌應邀赴會報告並備詢。



葛如鈞首先指出，根據故宮文物藝術發展基金相關規定，過去每年應編列預算進行文物購藏。但自疫情以來，故宮並未新增文物，甚至停止編列預算。他認為此舉不但有違制度初衷，亦可能削弱故宮在國際文博界的地位。



對於上述質疑，蕭宗煌回應，疫情期間國際交流不便，加上購藏文物需經多重審議，相關計劃因此暫停。疫情結束後，他認為目前故宮首要任務是集中整理與修復現有文物，確保藏品狀況完好。然而，葛如鈞不滿意此解釋，指出全球各大博物館普遍採用更靈活的購藏方式，例如參與線上拍賣或透過數位化預展進行採購，強調故宮應與時俱進，主動出擊尋找適合的藏品。



此外，葛如鈞特別提到故宮的文物展示率偏低。據統計，故宮文獻類文物的展示率僅為0.094%。他質疑，儘管故宮編列了高額預算進行擴建，是否能有效提高展示率仍存疑。蕭宗煌解釋，博物館展示率受到空間限制，部分文物因研究用途或保護需求，並不適合公開展覽。然而，葛如鈞認為故宮應參考國際趨勢，例如設置開放式庫房或透過數位化技術讓更多民眾接觸藏品。



對於未來展望，葛如鈞建議故宮採用更多元的方式，提升民眾對故宮文物的參與感。例如，引進新興數位設備，進行虛擬文物展示，或參考國外博物館模式，利用透明展示空間增加文物曝光率。他要求院方提出具體計劃，以回應社會與國際的期待。



最後，蕭宗煌承諾將在會後進一步研議相關建議，並與葛如鈞保持溝通，確保故宮未來的文物管理與展示策略，能符合國際標準並滿足民眾需求。