故宮南院人潮下滑　蕭宗煌建議開放兩岸旅遊

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電(記者 俞敦平)“立法院”教育及文化委員會今天審查台北故宮博物院預算，中國國民黨籍“立委”萬美玲針對故宮百年紀念活動規劃、南北院參訪人次及營收表現提出質詢，認為故宮紀念品設計缺乏創意，南院參訪人數下滑問題未解。她並關注兩岸觀光開放對故宮營運的影響，建議政府考慮放寬旅遊限制以提升參訪效益，台北故宮院長蕭宗煌對此回應說，將調整政策提升效能，並私下持續向“中央”建議推動兩岸旅遊開放。



“立法院”教育及文化委員會今天審查2025年度政府總預算案有關台北故宮博物院單位預算案等案，蕭宗煌應邀赴會報告並備詢。



萬美玲首先針對故宮百年活動提出批評。她認為目前的紀念品設計，包括郵票、金幣、紀念酒等缺乏創意，未能充分吸引遊客購買。蕭宗煌回應，故宮已規劃相關文創商品，但萬美玲認為這些設計過於傳統，要求故宮在未來的預算審查中提出更具吸引力的創意方案。



接著，萬美玲提到故宮南北院參訪人數的顯著差異。她指出，雖然北院參訪人次逐漸回升，但南院數據卻持續下滑，從2022年的百萬人次降至2024年僅83萬餘人。她批評蕭宗煌未能掌握南院人數下降的原因，並要求一周內提出具體分析報告。蕭宗煌解釋，疫情後北院因地理位置較有利，參訪人數迅速恢復；而南院則因補助專案結束而受影響。他承諾將加強分析並研擬改善措施。



此外，針對學生參訪專案“百萬學子悠遊博物館”僅限新竹以南的學校申請，萬美玲認為此政策不合理，可能導致南院的參訪效益受限。蕭宗煌表示，明年將調整計劃，開放全台各地學校自由選擇參訪北院或南院，並積極向“教育部”宣傳相關政策。



最後，萬美玲關心故宮營收狀況。她指出，雖然北院參訪人數增長，但營收未見相應提高，2024年截至10月的營收比去年同期減少。對此，蕭宗煌表示年度結算尚未完成，預計營收會在年底有所回升。此外，萬美玲提醒故宮同仁應更加謹慎地檢討營運策略，並建議針對兩岸觀光限制對故宮的影響提出具體建議。蕭宗煌坦言兩岸觀光開放有助於故宮營運，並表示將在合適場合向“中央”表達相關需求。