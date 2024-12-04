重返高雄議會　黃紹庭追問陳其邁台積電計劃

國民黨籍高雄市議員黃紹庭交保後今天重返議會進行總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭因涉詐領助理費被收押兩個月後交保，今天重返議會進行總質詢，曾任台積電工程師的黃紹庭，首題就針對美國總統當選人特朗普上任後台積電後續高雄設廠P4、P5計劃是否生變進行質詢，他呼籲民進黨籍高雄市長陳其邁話不要說得太滿，甚至“經濟部”都在幫企業“移美”，最好加速台積電在高雄“落地為安”。由於黃紹庭交保後首度公開露臉，陳其邁也於質詢後上前與黃握手，兩人互動不錯。



台積電高雄廠第1座2奈米廠（P1）11月26日舉行“進機”（進廠裝機）典禮，預計12月開始裝機，2奈米製程將如期在2025年量產。P2廠裝機時程可望落在2025年下半年到2026年初。另外，P3廠環評說明書已於今年8月通過；台積電也啟動P4、P5廠的環評，預計2028年開始進機。



黃紹庭是美國南加州大學電機工程碩士，取得碩士學位後在美國任職科技業，前後擔任台積電駐美國技術經理、昇陽電腦設計主任、半導體電腦工程師。黃紹庭也問“特朗普就職美國總統後，會不會影響高雄設廠？”、“台積電2奈米廠會被逼到美國嗎？市長是否曾與‘經濟部長’討論過？”



黃紹庭提醒陳其邁莫忘台積電2022年的高雄7奈米廠當初計劃生變，黃紹庭指出當初台積電法說會上稱7奈米需求轉弱才導致高雄設廠生變，現在是因為又有AI商機，高雄才順利撿到2奈米廠。他呼籲陳其邁不要高興太早，若受到美國壓力，台積電2奈米可能提早到美國設廠，到時P4、P5也許兩年後計劃就生變了。



對此，陳其邁答詢表示，市府尊重台積電在全球半導體布局的考量，未來產業布局如日本、美國、德國，台積電有長遠的計劃；地方政府能做的是把環境弄好，建立強韌半島體生態系，提供更好服務，包括員工的公共服務如教育等，降低台積電設廠風險，營造好的投資環境，才能吸引更多廠商。