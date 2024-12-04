兩岸清華生交流　馬英九率陸生致敬梅貽琦

馬英九今日率領陸生團到新竹清華大學參訪，左為新竹清大副校長戴念華。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月4日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸高校師生訪問團今日上午到新竹清華大學參訪，受到學生夾道熱情歡迎，兩岸清華大學的學生除了進行深入的交流與對談外，馬英九也特別率領北京清華大學學生到新竹清華大學的梅園，向清華在台建校的首任校長梅貽琦致敬。



陸生團來台行程進入第8天，今日上午到新竹清華大學參訪，馬英九也在會中發表談話，勉勵兩岸青年應加強交流，增進彼此的認識。特別的是，兩岸清華大學的學生相見歡，彼此進行了近2小時的深入交流與對談。



馬英九在會後也率領北京清華大學的學生，到新竹清華大學的梅園，向清華在台建校的首任校長梅貽琦致敬。梅貽琦曾在1931年擔任北京清華大學校長，1958年又擔任新竹清華大學校長，堪稱是兩岸清華大學共同的校長。陸生在馬英九的帶領下向梅貽琦獻花致敬，場面莊嚴隆重。



新竹清華大學梅園是清華在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹，因而取名“梅園”。從梅園入口到陵墓的步道兩旁，各種有一排龍柏。梅園是清華校園的聖地，於此可俯瞰清華校園，每年梅竹賽開賽前，校長則會帶領全體選手在這裡舉行隆重的誓師大會。