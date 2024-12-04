86歲瓊瑤離世　留遺書要朋友別為她傷心

瓊瑤臉書發文，以一部2分鐘影片揮別人間。(照:瓊瑤臉書) 知名作家瓊瑤離世享壽86歲。(照:瓊瑤臉書) 中評社台北12月4日電／震驚！海內外知名作家瓊瑤（本名陳喆，1938年生）今天下午被家人發現陳屍家中。據瞭解，瓊瑤住在淡水一處大型社區，下午家人回家時，發現她躺臥在屋內，現場已經明顯死亡，但是死因仍有待檢警相驗。家屬相當低調，並不願對外說明狀況。稍早瓊瑤臉書更新貼文，以一部2分鐘影片揮別人間，是由友人代發並公開她生前寫給大眾的最後一封信。



瓊瑤63歲兒子證實母親死訊表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡。



瓊瑤生前知名小說作品《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》、《還珠格格》等都被改編成電影或是電視劇，近年她表示“身體有點小毛病”，所以開始淡出網路社群，後來又貼出思念亡夫平鑫濤的花葬照片，配上小詩感嘆“不如歸去”。



稍早瓊瑤臉書更新貼文，以一部2分鐘影片揮別人間，看得出是由友人代發。



瓊瑤臉書全文：



《當雪花飄落》



當雪花開始紛紛飄落時



我心裡輕輕的唱著歌



終於等到了這一天



生命裡的雪季明明過



這趟旅程走來辛苦顛簸



且喜還有各種精彩演唱和



經歷了山路的崎戒不平



挨過水路的駭浪風波



留下了……留下了……



我的那些字字句句的著作



是我今生為愛燃燒的熱火



誰在雪地插開了鮮花一朵



陽光映著玫瑰如此鮮活



正像我心裡的雪與火



無論是好是壞是對是錯



那個我……那個我……



始終追尋著日出與日落



相信人間有愛初心如昨



這是我最後的選擇



時間已到 生命不會更好



不拖累所愛也超越病魔



我心翩然自如奔放快樂



當此時…此時…



有雪花與火花同時綻放



我將飛向可以起舞的星河



瓊瑤寫於淡水雙映樓



2024年11月



各位親愛的朋友們：



不要，不要傷心，不要為我難過。



“翩然”是我最喜歡的兩個字，代表“自主、自在、自由”的“飛翔”，優美而“輕盈”，我逐漸擺脫了讓我痛苦的軀殼，“翩然”的化為雪花飛走了！



這是我的願望，“死亡”是每個人必經之路，也是最後一件“大事”。



上蒼對生命的過程，設計得不太好。即將老死的人來說，是多麼的痛苦啊！ 萬一不幸，還可能成為依賴“插管維生”的“臥床老人”！



我是“火花”，我已經竭盡全力燃燒過。我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。



朋友們，不要為我的“死亡”悲哀，為我笑吧！ 生命的美好，就在於“能愛、能恨、能笑、能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟灑灑，能逆惡如仇，活得轟轟烈烈……”這些，我都在有生之年，擁有過了！我“活過”了，不辜負此生！



我最放不下的，就是家人和你們。 ” ”，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會和你們“共舞”的！



別了！ 我至愛的你們！



注意，我“死亡”的方式，是在我生命的終站實行的！ 年輕的你們，千萬不要輕易放棄，一時的掙扎打擊，可能是美好生命中的“磨練”，生命希望你們經得起練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，接下來選擇如何面對死亡。 “歸去”！



親愛的你們，要勇敢，要活出強大的“自我”，不要辜負來世間的一趟！ 這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！



千言萬語說不盡，最後，祝大家健康快樂，活得瀟灑灑灑！



瓊瑤寫於淡水雙映樓



2024、12、3



淑玲代發2024.12.04