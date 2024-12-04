朱立倫批民進黨：再怎麼鴨霸　也不能挺戒嚴

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束韓國史上最短命的6小時戒嚴。中國國民黨主席朱立倫4日指出，韓國政府不該使用上世紀才有的戒嚴、軍事管制，但他也要痛批民進黨，第一時間竟發文附和韓國戒嚴令，挺戒嚴、攻擊在野黨，不認錯還硬拗到底，完全是鴨霸（閩南語：霸道之意）、退步的政黨。



朱立倫今日下午出席國民黨中常會，在會中致詞時表示，有關韓國發布緊急戒嚴，不僅是韓國舉國、是全球震驚，令人最驚訝的是，在21世紀的今天，民主政治的韓國不是因為戰爭、不是任何的外在攻擊，而是因為政治上的歧異，在國會有爭議，韓國總統決定用所謂緊急戒嚴，甚至軍事管制的方式來進行相關動作，讓全球震驚。韓國國會以最快速時間，全票通過反對戒嚴，此外包括美國等國際社會都表達強烈關切，希望韓國能夠恢復民主政治，遵循國會的決定，約6個小時之後落幕，撤銷了戒嚴令。



朱立倫強調，國民黨堅定的立場都認為民主政治是21世紀最重要的基石，尤其“中華民國”是台灣最重要的基石，一切都依民主政治、依法律來進行相關的政府以及朝野運作，絕對不應該用違反民主或上世紀所謂的戒嚴的軍事管制的方式來進行。



朱立倫指出，誠心希望韓國的民主以及整個情況能夠盡快穩定下來，但不希望民進黨想要藉此獲得任何的政治利益。美國也正式表達堅定立場，希望各國遵循國會投票的結果，國會投票的結果代表是民主的決議，韓國現在決定撤消戒嚴令也是國會投票的結果，相信未來各民主國家也要尊重國會投票的結果，國民黨堅定站在民主自由這一方的立場。

