朱立倫：國民黨絕對反廢死　力挺退休軍公教

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月4日電（記者 張穎齊）中國國民黨4日下午舉行中常會，由黨主席朱立倫主持，會中談及反對廢除死刑及爭取軍公教退撫保障權益、反對基層公務員遭職場霸凌等議題，並抨擊民進黨就是支持廢除死刑、剝削退休軍公教、霸凌公務員的政黨，國民黨會堅定並全力與民意站在一起。



國民黨今日下午在中央黨部舉行中常會，一級幹部與中常委等均到齊。朱立倫表示，昨天在凱達格蘭大道舉行的“白玫瑰運動”反對廢死，他感謝很多民眾願意到場，共同為“反廢死、護遺屬”發聲。國民黨立場非常清楚，絕對反對廢除死刑，國民黨“立法院”黨團非常多“立委”也前往表達支持，而民進黨衹有一位“立委”王世堅到場，卻看到民進黨團說了很多風涼話，沒清楚表達立場，但實際上民進黨的立場就是挺廢死，而大法官實質廢死的決定，對社會公平正義是最大的傷害，對善良民眾是最大的威脅，受害家屬也最不能接受。



朱立倫說，民進黨的風涼話就像鱷魚的眼淚一樣，完全沒有真心的表達對這些家屬的支持跟守護，他誠心希望所有“立委”，面對大法官同意權的審查，一定要堅定立場，不能有強烈的意識型態，也不能有色彩，更不可因決定廢死，對未來死刑的判決設下百項障礙，形成實質廢死，這是大家共同的心聲。



此外，朱立倫也表示，對於公務員再次表達堅定的支持，最近頻傳基層公務員受到罷凌事件，從“勞動部”、“教育部”、“衛福部”到“數發部”等各“部會”，層出不窮，一一爆發。朱再次表達，支持基層公務員的工作權以及受到尊重的基本立場，也希望政府一定要下定決心，徹底消弭所有職場罷凌事件。“立法院”黨團也要積極推動修法，保障基層公務員。

