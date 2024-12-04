花蓮今野放2台灣黑熊　一頭曾偷吃500隻雞

花蓮4日野放2頭台灣黑熊回歸山林。以運輸籠將熊送回山上野放。（林業署花蓮分署提供） 中評社花蓮12月4日電／花蓮一隻成年雄性台灣黑熊達古阿里（Da qu－ali）去年誤觸陷阱受傷，野放後，未料今年3月再觸陷阱被救，另1隻今年11月間下山到部落雞舍偷吃近500隻雞，被捕捉的黑熊Aziman Siking（阿里曼.西肯），如今評估2隻黑熊狀況穩定，配掛衛星項圈，今在部落族人祝福下，順利野放。花蓮分署正研究架設電圍籬，結合AI影像判識的警示裝置，黑熊出現就發出警報聲，確保人熊安全。



花蓮縣卓溪鄉石平部落10月曾通報，一頭台灣黑熊下山大吃放山雞，損失至少500隻雞，林業及自然保育署設陷阱捕熊成功。經評估後，今天早上在卓溪鄉山區野放。此次野放先由清水部落頭目何成忠帶領進行祈福及命名儀式，將石平黑熊以布農族英雄“阿里曼.西肯”命名，期待牠能根除滋擾部落的習慣，轉變成為一隻敏捷聰慧的黑熊，縱橫山林且與部落族人和平共處。同地點在相隔半小時，又野放第2頭黑熊達古阿里。



另一頭野放的黑熊“達古阿里”，這次是第二次野放，牠去年7月第一次中陷阱時左前掌受傷，以手術截除左前4指，去年11月第一次野放，起初往深山跑，之後回到部落附近淺山活動。今年3月再度接近部落，在卓溪鄉卓樂部落附近中陷阱、左後肢中招。而兩頭熊頻頻跑到人類聚落附近覓食，凸顯人熊活動範圍重疊的問題。



花蓮分署表示，2021年起調查顯示，卓溪山村周邊已是黑熊的密集活動範圍，不過當地清水、卓樂、南安及石平部落仍對黑熊野放有疑慮。花蓮分署強調只要加強防熊措施，如妥善收納廚餘、飼料、農藥或肥料等，可避免吸引黑熊靠近。協助防範黑熊滋擾而臨時成軍的“石平巡守隊”成員也願意接納黑熊野放石平附近，族人卓溪鄉民代表會主席李桂英表示，相信花蓮分署會確實掌握黑熊動向，不會讓黑熊影響部落生活。



此外，為避免養雞場再次受到黑熊入侵，花蓮分署正與專家研究於養雞場周邊架設電圍籬，並增加結合AI影像判識的警示裝置，於黑熊出現時立即發出警報聲響驅趕，並即時通報雞農。