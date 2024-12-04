重返中廣　趙少康：歷經生死關盼變更好的人

趙少康。(照:趙少康臉書) 中評社台北12月4日電／前中廣公司董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康前陣子完成開心手術，休養後返回攝影棚繼續主持節目，後來又摔倒。他今天午間透過臉書發文表示，時隔整整60天，今天一早重新踏進在中廣的辦公室，感謝的人太多，就謝天吧！



趙少康4日在臉書貼出照片表示，時隔整整60天，今天一早重新踏進在中廣的辦公室，謝謝同仁們的熱情歡迎，送給他的每一朵花都代表一個祝福，也希望大家都身體健康、平安幸福。



趙少康說，住院這一趟，看盡醫院裡的生老病死、悲歡離合，更近距離感受醫護人員的血汗辛苦。醫生總會抱怨，病沒好都怪醫生，病好了都感謝上帝，沒人感謝醫生。因此，趙少康表示，要特別謝謝為他主刀的振興醫院魏崢院長、蘇正熙主任、張忠毅主任、熊名琛醫師以及內外科每位醫生，為了他的病真是盡心盡力，當然，護理師們也非常辛苦，真是覺得台灣的制度對不起他們。除了醫護人員，家人跟粉絲們的擔心、掛念，也深感過意不去。因為要感謝的人太多，所以就謝天吧！



趙少康表示，這次住院開刀，看到好多生病受苦的人，在加護病房裡，“我算是輕症了，比我辛苦的人很多”，他也說，深深覺得對不起大家，因為這次“侯康”沒當選，才讓民進黨能繼續亂搞。



趙少康指出，台電一年賠幾千億(新台幣)、防務軍購增加到6000多億，廣電綠友友貪瀆天文數字，只要從這些拿一部分出來，為醫院增加好的設備、為醫護人員提高待遇、幫助窮苦的人，不是更好嗎？這些民脂民膏卻浪費在兩岸對峙、軍備競賽上，最後可能都成為廢鋼廢鐵的武器，實在很不值得。



趙少康感慨表示，經過這次生死交關，受到這麼多人的幫助，期盼自己要成為一個更好的人，多關心弱勢、多關心台灣的制度跟福利，希望台灣也能更好。



最後，趙少康有感而發的說，“現在的我對生命的體會更深刻，還是要老生常談：健康最重要。”