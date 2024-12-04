台北101打造北歐耶誕小鎮　購物拍照做公益

台北101購物中心四樓的“北歐耶誕小鎮”。（台北101提供） 中評社台北12月4日電／迎接耶誕季，台北101購物中心四樓都會廣場今年打造“北歐耶誕小鎮”。此外，還在台北101全館與周邊信義區道路，設置多達35個全新耶誕打卡點，讓民眾不出境也能感覺在異國耶誕氛圍中，從購物、拍照到音樂會，讓民眾沉浸在美好又充滿溫度的耶誕時光中！



台北101四樓的“北歐耶誕小鎮”燈飾，透過雪白場景和溫暖小木屋佈置，及耶誕樹、麋鹿、雪橇等經典元素，呈現出有如北國耶誕村的節日氛圍，成為遊客拍照打卡的焦點。結合購物平台Pinkoi推出Pinkoi＠TAIPEI 101 Xmas Market，在北歐耶誕小鎮中欣賞、選購101件設計師耶誕好禮。



館內外其他耶誕打卡熱點包括：位於購物中心松智路側的“花蕊蝶舞燈飾光廊”，點綴著紫色、粉色和白色的花卉，置身夢幻光影花海中。位於購物中心信義路側的“夢想樂氣球”，熱氣球造型燈飾點綴著各色花卉，象徵希望與追夢的力量。“流光溢彩噴泉”璀璨燈光中的噴泉，搭配星星與月亮，呈現星河般的如夢似幻。89樓觀景台設置了“耶誕水晶球”，透明球體內呈現了雪景、星星和可愛小屋，另有“高山耶誕小鎮”、“雲端秘境花園”、“霓虹窗景”、“秘境迴廊”等打卡點。