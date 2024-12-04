台生大讚馬龍超親切　嘆交流時間不夠長

新竹清華學生許苡玟秀出簽名球大讚馬龍超親切。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月4日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸高校師生訪問團今日上午到新竹清華大學參訪，受到學生夾道熱情歡迎。兩岸青年相見歡，彼此熱絡分享台灣私房景點，新竹清華學生也大讚奧運桌球六金得主馬龍超親切，除了暢談2024巴黎奧運的小故事外，對台灣同學的簽名要求也幾乎來者不拒，展現超高親和力與魅力。



陸生團今日上午10時抵達新竹清華大學名人堂進行交流，馬英九簡短致詞後，兩岸清華大學互贈紀念品，新竹清華大學副校長戴念華介紹學校沿革後，兩岸青年開心合影留念並進行分組交流。馬英九還特別率領北京清華大學學生到新竹清華大學的梅園，向清華在台建校的首任校長梅貽琦致敬。陸生團約在中午12時才離開新竹清華大學。



新竹清華大學心諮系大三生許苡玟在陸生團離開後，開心拿著馬龍的簽名球受訪表示，對這次兩岸青年學生交流感覺收穫很多，馬龍除了分享對桌球生涯的想法和2024巴黎奧運的過程外，也讓她聽到很多過去沒聽過的事。



許苡玟說，馬龍有提到巴黎奧運他們住的地方離賽場很遠，每天都要很早起床，所以他比較喜歡在晚上比賽。在和馬龍互動的過程中讓她感覺馬龍很親切，也會主動開話題跟大家聊天。許提到，她過去曾到大陸交換學生1個月，感覺兩岸學生都是一樣的優秀，在專業領域上都很強，可以彼此互相學習。



新竹清華大學科管院學士班大四生廖彥銘也指出，馬龍本人真的很親切，很多同學都超喜歡馬龍，他在兩岸青年交流時主要是彼此分享私房景點，還有聊陸生團這次到台灣參訪的心得，會後還互贈包包和鑰匙圈等小禮物，只是這次交流時間沒有想像中的長，感覺有點可惜。