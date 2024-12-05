林沛祥：戒嚴遭濫用　若發生台灣人民會反撲

藍委林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。中國國民黨籍“立委”林沛祥接受中評社訪問表示，可看到韓國尹錫悅有明顯濫用戒嚴法的例子，台灣要引以為戒，未來可思考修改戒嚴法，若台灣有任何領導人也這樣發布戒嚴，台灣人民一定也會像韓國人一樣做出抗爭大反撲。



出身基隆的林沛祥表示，尹錫悅使用這樣不照規矩、規則的舉動，這在21世紀政壇上，是很出格、出軌的事，非常讓人不能接受，尹錫悅一定會被彈劾成功。若尹錫悅沒宣布戒嚴，應無現在這麼難堪的收場，總統位置搞不好還有點機會延續。



林沛祥說，民眾不會只是對某個政黨發表怒吼，而會是對整個時局不滿做出怒吼，因此不管“中華民國”哪個人當“總統”，若在台灣沒有迫切危險、外患的情況下，隨便發布戒嚴令，為一己之私、一黨之私行使軍事管制，那台灣人也會發出像韓國一樣的抗爭。



林沛祥是國民黨前基隆市長林水木、前藍委徐少萍次子，出生於基隆，美國拉文大學公共行政博士，現任基隆“立委”、歷任基隆市副議長、2屆基隆市第五選區（安樂）議員、台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、台灣海洋大學講師、基隆港務分公司研究員、雨陽文教基金會執行長等。

