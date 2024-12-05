楊聲勇：特朗普忌憚以中為首的區域經濟體系

中興大學財金系榮譽特聘教授楊聲勇。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普日前表態，若金磚國家（BRICS）削弱美元，將課徵100%關稅。中興大學財金系榮譽特聘教授楊聲勇接受中評社訪問表示，相關宣示代表特朗普忌憚中俄為首的區域經濟體系，美中貿易戰以來，雖然對中國經濟造成傷害，但中方卻也逐漸建立起一套經濟生態系與供應鏈，甚至挑戰到美元霸權，這絕非特朗普所樂見。



楊聲勇指出，特朗普將矛頭指向金磚國家，目的在設法瓦解中國的經濟生態系，以關稅手段迫使各國靠攏，要讓中國在國際經貿上被邊緣化，但是否可行，還有待觀察，因為對外課徵高額度的關稅，最終或許導致美國通膨率上升，美國內部經濟可能受害，加上特朗普政策具有高度變動性，隨時可能調整、改變，實際狀況還得視特朗普明年就職後的具體實施方式。



楊聲勇，美國卓克索大學（Drexel University）金融與管理博士，中興大學管理學院特聘教授，曾任靜宜大學國際事務長、靜宜大學國際學院院長、亞洲大學管理學院院長、中興大學財務金融學系主任、中興大學EMBA執行長，曾獲經理人雜誌Cheers票選為台灣EMBA十大名師（財務金融領域）。



特朗普11月30日透過社群發文，向金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）喊話，要求放棄推動替代美元的新貨幣計劃，“要求這些國家承諾，不會創建新的金磚國家貨幣，也不會支持其他貨幣來取代美元。”若未達成共識，將對金磚國家的進口商品課徵100%關稅。

