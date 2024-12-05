韓國戒嚴惹議　盧信吉：值得台灣借鏡

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）針對韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴令，隨後遭國會投票否決，明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，尹錫悅對外宣稱是因應朝鮮威脅而頒布戒嚴，卻拿不出證據，導致戒嚴令被質疑是執政黨打擊在野黨的政治手段，也造成尹錫悅恐怕面臨被彈劾，甚至可能提前下台的窘境，韓國朝野若無法和解，預期政局會持續動盪下去。



盧信吉認為，韓國的情況值得台灣借鏡，台灣當前政局同樣是朝小野大的情況，面對代表多數選民的在野陣營訴求，如果執政黨未能妥善協調政策，並試圖以一意孤行的態度推行主張，很可能導致如同韓國的激化情況，通常手握政權的執政黨會成為民意普遍認知該負責的對象，執政黨如何在制度設計內，避免導致朝野對抗，說服民意支持會是一大關鍵。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



尹錫悅12月3日晚間宣布緊急戒嚴令，這是睽違44年韓國政府再次頒布戒嚴，引發國際關注，不過就在韓國國會採取投票否決措施後，戒嚴6小時宣布解嚴。



分析尹錫悅的舉措，盧信吉指出，該決策背後反映出尹錫悅在內政與選舉失利後，面臨保守派內部壓力下的應對策略，今年4月的國會選舉挫敗，以及長期的民意支持度不振，使得執政黨士氣低落，加上在野陣營對執政黨施政的阻力，黨內勢必要求尹錫悅拿出手段來重振聲望並展現領導力。

