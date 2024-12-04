防台灣出現尹錫悅模式　馬文君籲修戒嚴法

針對韓國總統尹錫悅引發的6小時戒嚴風暴，藍委馬文君在臉書發表看法。(照:馬文君臉書) 中評社台北12月4日電／韓國結束近6小時戒嚴、解嚴，引發國際關注，中國國民黨籍“立委”馬文君表示，很替韓國人民高興，他們的民主自我修復了，但若是同樣情況發生在台灣，是否能比照韓國一樣快速反制？呼籲修戒嚴法完備制度。



馬文君指出，根據“中華民國憲法”第39條，賦予了“總統”依法宣布戒嚴的權力，也明定“須經‘立法院’之通過或追認。‘立法院’認為必要時，得決議移請‘總統’解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀。”的制衡力量。但她說，現行戒嚴法最後一次修訂已經要上溯到1949年1月，其中第1條第2款規定：“‘總統’於情勢緊急時，得經‘行政院’之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交‘立法院’追認，在‘立法院’休會期間，應於復會時即提交追認”。



馬文君表示，雖然第12條明定“經‘立法院’決議移請‘總統’解嚴時，應即宣告解嚴”，賦予了“立法院”制衡的力量，但從“‘總統’宣告戒嚴”，到“‘立法院’決議移請‘總統’解嚴”的期間呢？她補充，依法，“總統”只要在一個月內提請“立法院”追認即可，如果在休會期間，甚至要等到復會，未被追認的戒嚴期間，可能長達兩、三個月！



馬文君擔憂，若是發生像尹錫悅這樣特殊事態，或是重演青鳥包圍“立法院”，甚至軍警根據戒嚴令，阻撓“立法委員”開會呢？



“存最好的希望，我願相信台灣民主！”馬文君認為，制度，要比人可靠，要做最壞的準備，所以主張修戒嚴法完備制度。她也提出二個方向，要明定“總統”宣告戒嚴，需在24小時內獲得“立法院”至少過半數追認，未獲追認，或者未過半數，戒嚴失效；另外，明文保護“立法委員”在宣告戒嚴後，仍能不受阻撓開會、自由投票、決議追認與否。