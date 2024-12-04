中山大學演講　谷立言談台灣的國際連結重要

美國在台協會（AIT）處長谷立言上台進行演講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月4日電（記者 蔣繼平）美國在台協會（AIT）處長谷立言4日受邀南下高雄到中山大學進行演講，演講主題為“台灣的國際連結為何對世界至關重要”，吸引200人到場聆聽。但谷立言沒有開放媒體聯訪，到場媒體猜測與韓國總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴一事敏感話題有關，演講中也沒提到此事。另外主辦單位也安排猜地標遊戲，谷立言有認出中鋼大樓、85大樓，但龍虎塔則不認識。



中山大學美國中心4日一場大學之道通識講座邀請谷立言演講，主題為“Connecting Taiwan:Why Taiwan's International Ties Matter for the World”，地點在國研大樓的光中廳舉行，約200名學生到場聆聽。美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、中山大學校長李志鵬、中山大學國際長李明軒等人出席；民意代表則有民進黨籍高雄市議員湯詠瑜與會。



李志鵬致詞表示，很高興此次演講主題聚焦於“台灣的國際連結為何對世界至關重要”這個關鍵問題，在全球社會連結日益緊密的時代，台灣處於全球貿易、技術創新及捍衛民主價值的最前線。台灣在疫情控管、半導體產業及人工智慧等引領全球未來的領域中，展現了無可比擬的重要性。身為南台灣的重要學術機構，中山大學在促進全球聯繫方面扮演著關鍵角色。此外，本校的美國中心一直是美國在台協會的長期合作夥伴，致力於推廣美國文化，深化美國與台灣間的連結。對這份持續的合作深表感謝。



演講時間下午2時半至4時，谷立言演講約18分鐘，之後為谷立言與李明軒進行對談，現場陸續提問已蒐集準備好的8道題目，分別談論有關台灣的國際連結挑戰與機遇、美台政策與地緣政治影響、人工智慧等領域合作機會、特朗普上任後台灣未來貿易策略、加強東南亞合作有無合作方式、未來如何加強學術交流、分享如何準備踏入外交工作領域、對台灣印象最深是哪等問題。

