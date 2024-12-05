周陽山：拜登續拱火俄烏是在給特朗普找麻煩

周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統拜登在卸任前允許烏克蘭向俄羅斯使用美製長程飛彈，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山向中評社表示，拜登是要讓美國總統當選人特朗普面臨越來越棘手的問題，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）已知敗相漸露，且歐盟主要國家德、法都面臨政治變局，即便拜登在拱火，澤倫斯基也不一定敢接受。



周陽山說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批准修改核威懾國家基本政策已把底線說白了，延伸的意思是，若西方國家繼續搞，很可能使用核武營造出一片俄羅斯與北約之間的無人安全隔離地帶。



美國總統當選人特朗普在競選期間曾表態“上任後24小時結束俄烏戰爭”，不過拜登卻搶在卸任前，首度允許烏克蘭向俄羅斯使用美製長程飛彈系統“ATACMS”，並宣布將向烏克蘭提供總價值約為7.25億美元的軍援。對此，普京（Vladimir Putin）批准修改對俄羅斯核威懾國家基本政策，“無核國家在有核武國家的支持下對俄羅斯展開攻擊，將被視為對俄羅斯的聯合攻擊”。外界憂心全球核戰風險升高。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任大陸委員會諮詢委員、“立法委員”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。學術專長包括政黨體制與民主選舉、東歐與俄羅斯政治、當代中國大陸政治體制、近代中國思想史等。



周陽山接受中評社訪問表示，拜登此舉是要甩鍋給特朗普，讓特朗普就任時面臨俄烏戰爭的問題越來越棘手。不過，在俄烏戰爭的情勢上，關鍵人物應該是普京與澤倫斯基，現在雙方處於不斷放話的階段。



周陽山說，澤倫斯基現在承認烏東地區已在俄羅斯的掌控之下，不以俄羅斯退出烏東地區作為談判的先決條件，也就是說以“戰敗”的情況下談判。普京也表達得很清楚，若西方國家繼續搞，就動用戰術性核武，延伸的意思是，普京很可能使用核武營造出一片俄羅斯與北約之間的安全隔離地帶。

