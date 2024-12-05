中評鏡頭：彭弋航仙氣爆表　人氣直追馬龍

彭弋航仙氣爆表來台狂圈粉。（照片：新竹清華大學提供） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸高校師生訪問團來台行程將在5日結束，所到之處都吸引許多粉絲到場追星，除了奧運桌球六金得主馬龍及奧運射擊金牌楊倩成為目光焦點外，仙氣爆表的北京清華大學校花彭弋航，因外型神似女星劉亦菲，來台9天8夜瘋狂圈粉，人氣直追馬龍。



彭弋航來台參訪意外爆紅，她的學霸學歷隨後也在微博和小紅書等平台曝光，彭高中時就讀“人大附中”（中國人民大學附屬中學），目前是北京清華大學日新書院漢語言文學大二生，多才多藝的她喜歡圍棋、鋼琴、繪畫和街舞，還曾赴俄羅斯瓦崗諾娃芭蕾學校學習，也曾拍攝過kindle電子書平面廣告，甚至獲得美國迪士尼fashin kids公主選拔賽中國總決賽亞軍。



外型出眾的彭弋航來台第二天就成為媒體目光焦點，她受訪時表示，來台感覺非常好，一下飛機就體驗到台灣同胞的熱情、好客、友好，在中山女高有非常可愛的小妹妹們追著他們跑，感覺像是回到老家探親，家裡的妹妹們非常親切、興奮。



彭弋航的仙氣飄飄就連前“立委”郭正亮也為之驚艷，他認為彭才20歲，真的是落落大方，講話又有條理，這個小女生不只是好看，包括台風等方方面面的能力都讓人驚艷，來台沒幾天就登上網路熱搜第一名。



對於外界關注彭弋航的高顏值，她則展現高EQ說，自己就是一個普通的大學生，清華也有非常多美女帥哥，也歡迎台灣的同學、同胞們來清華大學、大陸實地考察一下，她非常歡迎，清華大學有22個食堂，她都沒有吃完，非常歡迎大家陪她一起去品嘗。