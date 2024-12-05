今審選罷法、年改修正　藍總動員但綠未杯葛

“立法院”司法及法制委員會一片和平，綠委未佔據主席台。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團今日分別在司法及法制委員會、內政委員會排審兩大爭議法案，分別為《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，停止退休公務員所得替代率逐年調降，以及提升罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正案，原以為藍綠將爆發激烈衝突，結果綠營兩邊都未杯葛。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。



“立法院”司法及法制委員會則排審攸關年金改革的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，停止退休公務員所得替代率逐年調降，且當在職公務員調薪時，退休公務員年金也將隨之調整。



今日兩大法案因為政治性相當高，特別是選罷法部分，先前綠營已經多次佔據主席台杯葛議事，原以為民進黨團今日會全力杯葛，不過今日早上包括內政委員會、司法及法制委員會的會議室內都相當和平，綠營未動員佔據主席台。



另一方面，由於韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，民進黨“立院”黨團卻在Threads上發文，內容疑似支持戒嚴，事後已刪文。



中國國民黨籍“立委”謝龍介向中評社表示，其實真的沒有什麼好佔主席台的，而且民進黨如果佔主席台杯葛議事，一定會被問說是不是要戒嚴了。