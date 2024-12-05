綠挺戒嚴遭批　游盈隆：反映執政愚昧與無奈

民進黨團發文暗挺韓國戒嚴遭批，游盈隆發文提出建議。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北12月5日電／韓國總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴，消息震撼全球。然而，民進黨“立院”黨團Threads社群媒體在第一時間發文被質疑挺戒嚴，引發外界批評，此事更登上韓國和日本媒體。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆4日在臉書發文批評，這次明顯是民進黨團出包，他並說，在民主國家，將執政困境過度簡化成在野黨與境外勢力的陰謀，反映的是統治當局的愚昧與無奈。他勸戒民進黨，一味將在野黨當仇人，絕非團結台灣之道。



韓國宣布戒嚴後，民進黨“立院”黨團隨即在Threads發出被質疑“挺戒嚴”的貼文並刪除後，民進黨“立院”黨團在Threads發布聲明，表示民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與台灣政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，“至於外界所謂杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止”。



游盈隆表示，民進黨的貼文引起軒然大波，負評蜂湧而出，有野火燎原之勢，雖然這篇不到150個字的貼文在極短時間內被刪除，但為時已晚，不僅國民黨與民眾黨撿到機關槍、火力全開，不少綠營支持者也搖頭嘆息，難以置信。



游盈隆說，這次明顯是民進黨團出包，但府院黨還是少不了池魚之殃，犯下這種不該犯的錯，民進黨團應深切自我反省檢討，不能把責任都推給小編。



游盈隆指出，這整起事件並不能等閒視之，首先，從被刪掉的短文內容看，民進黨團對尹錫悅面對的執政困境似乎感同身受，兩方都有外部壓力，且在野黨被明指或影射受敵國操控，但在民主國家，將執政困境過度簡化成在野黨與境外勢力的陰謀，反映的是統治當局的愚昧與無奈，不可能贏得廣大社會與人民的同情與支持。



再來，自今年2月起，民進黨團陷入無盡的立法過程挫折與失敗，游盈隆表示，這是“國會”三黨不過半、並堅持一黨少數執政的必然結果，民進黨團幹部和成員苦不堪言，又無法提出強有力論述，造成投票輸、論述輸、最後民意也輸的三輸局面。



第三，賴清德希望以民主團結台灣，但今天民進黨領導階層從上到下，包括府、院、黨、黨團成員，皆視在野黨為敵人，那以“民主團結台灣”的說法，豈不是緣木求魚？



游盈隆強調，今天的在野黨主要是國民黨，是民進黨長期以來的競爭對手，雙方領導者和支持者彼此看不順眼，但討厭歸討厭，一味將在野黨當仇人，絕非團結台灣之道。