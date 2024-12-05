選罷法闖關　藍黨團大軍鎮守委員會防綠杯葛

內政委員會審查國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月5日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日審查中國國民黨“立法院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正案，綠營意外未佔據主席台杯葛議事，不過藍軍仍不敢大意，有將近20席藍委大軍鎮守委員會，黨團書記長林思銘更親自到場督軍，避免發生意外。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。



由於先前內政委員會排審此項法案時，綠委多次佔據主席台杯葛議事，今日卻一反常態放手，讓內政委員會召委、國民黨籍“立委”徐欣瑩順利宣布開會，讓人相當意外。



不過藍委仍不敢大意，派出大軍到場鎮守，避免有意外發生，除了隸屬內政委員會的藍委許宇甄、張智倫、黃建賓、牛煦庭以及無黨籍“立委”高金素梅之外，還有其他委員會的藍委前來支援。包括隸屬“國防”及外交委員會的藍委徐巧芯、黃仁及隸屬交通委員會的藍委廖先翔、游顥、林沛祥，以及隸屬教育及文化委員會的藍委葉元之、林倩綺等等。



隸屬司法及法制委員會的國民黨團書記長林思銘也親自到內政委員會督軍。



藍委許宇甄在提案說明時表示，此次提出修法，只是希望罷免票數可以比當選票數多，不要讓少數民意否決多數民意，其他門檻都沒有動到。