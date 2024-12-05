劉家昌、瓊瑤相繼辭世　韓國瑜：愴然與不捨

韓國瑜與瓊瑤。（韓國瑜臉書） 中評社台北12月5日電／盛名享譽兩岸的86歲作家瓊瑤4日下午被家人發現陳屍家中。據瞭解，瓊瑤住在新北市淡水區一處大型社區，下午家人回家時，發現她躺臥在屋內，已經明顯死亡。知名音樂人劉家昌則於2日癌逝，享壽83歲，家屬也證實噩耗。中國國民黨籍立法院長韓國瑜4日在臉書悼念瓊瑤和劉家昌表示，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號。那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。感謝他們留下的一切。



資深音樂人劉家昌與知名作家瓊瑤，黃金70年代樂壇與文壇的巨擘雙雙離世，震驚各界。劉家昌與瓊瑤先前都曾是韓粉。



韓國瑜4日在臉書指出，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號。他們生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章。從不困於自囿，從不屈從流俗。他們用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷。



韓國瑜說，驚聞二位大家“翩然而去”，心中理當祝福與默禱。但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。



韓國瑜最後期望，願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑。於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。