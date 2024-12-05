審選罷法發言時間沒共識　藍綠爆激烈口角

內政委員會排審選罷法修正草案，綠委們要求延長發言時間，高金素梅呼籲尊重召委。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月5日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日審查中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正案，提升罷免門檻。輪值召委、藍委徐欣瑩宣布“立委”質詢時間為5分鐘，必要時可延長1分鐘，但綠委要求“5+2”，必要時應延長2分鐘，藍綠在現場爆發口角衝突，現場亂成一團。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。



由於先前內政委員會排審此項法案時，綠委多次佔據主席台杯葛議事，今日卻一反常態放手，讓徐欣瑩順利宣布開會，讓人相當意外。



不過進入“立委”質詢階段時，綠委們開始與藍委對嗆，原因是徐欣瑩宣布質詢時間5分鐘，必要時可延長1分鐘，但綠委要求應延長2分鐘。



藍委們高喊說，並沒有差那1分鐘的發言時間，綠營現在發難只是為了拖延開會時間。綠委則反嗆說，既然不差那1分鐘，大可以讓我們好好講，過去依照慣例都是5+2，必要時可延長2分鐘。無黨籍“立委”高金素梅也起身與綠委對嗆，要求綠委尊重召委徐欣瑩。藍綠雙方在委員會內大吵。