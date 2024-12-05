民調批綠勞工政策跳票　白號召7日上街抗議

有49％民眾認為民進黨執政8年，六大勞動改革跳票。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨將在7日舉辦遊行抗議。民眾黨近日緊鑼密鼓宣傳，除3日動員赴“勞動部”拉起“官僚殺人”抗議外，民眾黨“立法院”黨團5日再接再厲公布勞工議題相關民調，號招不滿民進黨勞工政策的民眾上街頭訴求不滿。



民眾黨籍“立委”林國成5日在記者會上公布民調，有49%民眾認為民進黨執政8年，六大勞動改革跳票、有58.1%民眾不滿“賴政府”處理“勞動部”職場霸凌事件，產出將霸凌美化為“立意良善”的調查報告，其中民進黨支持者都有30.1%不滿意、有49.4%民眾不滿意“行政院”指派專業不符的洪申翰接任“勞動部長”、87.5%的民眾支持公務員納入《職業安全衛生法》保障、70.7%民眾支持警察、消防及公務員籌組工會。



林國成批評，民進黨靠勞工起家，執政後卻對勞工不理不睬，選前山盟海誓，選後抱歉，根本就是政治陳世美，仗著權勢不甩承諾。蔡英文說勞工是心中最軟的一塊肉，根本是騙人的。



民眾黨7日發起的“反霸凌、護勞權”大遊行，在當天下午2點從“勞動部”出發，預計遊行1.5個小時走到至府前凱達格蘭大道。



台灣民眾黨“立法院”黨團5日召開“長官好大我好怕！放任高層霸凌，人民超袂爽！”民調記者會，由民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”林國成出席。