藍要修選罷法提高罷免門檻　公部門不認同

“中選會主委”李進勇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月5日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今審查中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正案提升罷免門檻。“中選會主委”李進勇今日受訪說，現行選罷法無窒礙難行之處，此次修法大家應審慎思考。



“內政部長”劉世芳今日受訪時則說，如果藍綠白三黨對此案沒有太大共識，通過修法的可能性不高。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。



李進勇今日受訪時表示，現行現行選罷法相關規定並無窒礙難行之處，按照現制進行不會發生什麼困難。同時罷免也是“憲法”規定的公民權之一，任何有關公民權以及法制的檢討，都應該要站在“憲法”保障國民參政權的立場上來出發。因此選罷法修改的案子，他認為大家應該要審慎來考慮。



至於是否擔心在野黨會在預算審查上予以刁難？



李進勇指出，預算牽涉到政府機關整個的預算，預算的審查也有相關的法律程序，希望能依相關程序來進行。



劉世芳今日受訪時則說，“內政部”首先尊重“立法院”排審法律及任何政策案，但是選罷法的修正先前歷經兩次公聽會，共識性都不強，如果三個政黨對此案沒有太大共識，通過可能性不高，不過行政機關尊重立法機關，還是會如期來說明。