藍綠為停砍年金爆口角　羅智強舌戰4綠委

藍委羅智強成為箭靶，舌戰4名綠委。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）藍綠朝野為軍公教年金改革爭吵不休，“立法院”司法及法制委員會5日審查修法草案，多達60名“立委”登記發言。民進黨支持調整年金，中國國民黨則要求停止再砍，多名“立委”還登記會議、程序發言，而國民黨籍“立委”羅智強也成為綠營箭靶，但他也不甘示弱，現場舌戰4名綠委，氣氛火爆。



“立法院”司法及法制委員會5日審查公務人員退休資遣撫卹法條文修正草案，輪值召委為藍委吳宗憲，列席官員有“銓敘部長”施能傑、人事長蘇俊榮、“司法院”、“內政部”、“國防部”、“教育部”、“勞動部”、“交通部”、“海委會”“海巡署”等人事單位首長。



綠委吳沛憶、吳思瑤、沈伯洋、鍾佳濱登記程序發言，羅智強則在後。昨日與羅智強因兩岸交流議題交火的沈伯洋，沈今日再度痛批羅智強，稱國民黨、台灣民眾黨一直迫害台灣，不惜“違憲”危害“國安”，年金改革案，又感覺到熟悉的國民黨回來了。看羅智強發言就知道，衹有國民黨認定的人才是公務員，衹有國民黨在為軍公教警消謀福，但剛剛在隔壁的“外交及國防委員會”卻沒聽到國民黨提出相關討論，都要國民黨喜歡的才對嗎？



司委會召委鍾佳濱也衝著羅智強發言指出，他要與羅智強分享一些心情。羅一直說民進黨站在軍公教對立面，其實自己的雙親、兩個姊姊都是公務員、教師，家母就是受到年改18%優存影響的人。剛巧他當屏東縣副縣長時，赫然發現，其實地方政府有一大筆預算支出存在台灣銀行，就是要補18%的利差。民進黨不是年改敵人，絕大部分人都是年改的受益者，要有永續思維。