勞動黨批綠：盲信“台獨”路線露出法西斯作為

台灣勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照) 中評社台北12月5日電／韓國總統尹錫悅3日晚間發出戒嚴令，民進黨“立法院”黨團社群的第一時間發文給予肯定，此事件遭到各界的撻伐，並經韓國媒體報導幾已成政治醜聞；然而民進黨黨團幹事長面對在野黨的指責竟口出“最沒資格消費戒嚴的就是國民黨”的荒謬言論，本件事及上述言論竟出現在解嚴37年後，再一次把民進黨站在反民主反人權威權立場的心態表露無遺，對此勞動黨和台灣地區政治受難人互助會今日聯合發表聲明，表示嚴肅譴責民進黨，呼籲台灣社會要堅持民主主義體制，反對民進黨近乎21世紀版的法西斯威權心態，拒絕開歷史倒車重回戒嚴體制，要求民進黨道歉。



政治受難人互助會認為，民進黨黨團社群第一時間的發文，是對韓國尹錫悅能夠發出戒嚴令顯露出渴望興奮的心態，正是這種民進黨反民主的集體心理，才可以解釋為什麼民進黨不論執政或在野時期，口頭上一貫標榜民主和人權，但卻是挾“立院”多數時期下架新聞媒體、使用側翼攻擊大眾言論、壓制反對政治力量、管控兩岸交流、乃至放出青鳥製造政局紛亂等，使用各種方法遂行其該黨政治路線目標，進而獨享政治經濟利益好處，行為表現完全無視民主原理。



政治受難人互助會指出，民進黨黨團代表的言論不僅僅是缷責、轉移話題的問題，而是可以看出民進黨人在解嚴至今，民進黨已數次執政後仍無視民主主義體制的運作原理，所表現出的獨佔民主光環的醜陋心態。只是利用民主之名為工具作為政黨鬥爭的手段，完全無視戒嚴時期被體制所犧牲的人民及其生命、尤其是工農大眾權益，只知黨私而不知以整體社會福祉和人民權益為第一位的思考。



勞動黨認為，民進黨在推進台灣民主化過程中有貢獻眾所周知，但民進黨人以民主化功臣自居的心態顯然不正確，如今民進黨及其支持者上下竟瀰漫一種反民主、對使用戒嚴令表示期待的心理是相當不妥的。可見民進黨對於分離主義“台獨”路線的盲信，已使得民進黨流露出近乎法西斯威權作為，具有相當的危險性。平常有民進黨官員對公務人員不當指揮乃至職場霸凌的反人權事件，也有政策型貪腐違法情事發生，而民進黨當局一味的推行“去中國化”、分裂活動，使得台海和平走入危局，也都是源自上述同一種心理邏輯的表現。



勞動黨表示，民進黨社群媒體的貼文讓人不禁要問，我們與戒嚴的距離，究竟有多遠？或是沒有戒嚴令的反民主“新式戒嚴”是不是儼然已存在於台灣社會？我們嚴肅譴責民進黨，呼籲台灣社會要堅持民主主義體制，反對民進黨近乎21世紀版的法西斯威權心態，拒絕開歷史倒車重回戒嚴體制，要求民進黨道歉。