羅智強猛追問年金砍夠了沒？官員不敢正面答

藍委羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）藍綠為軍公教年金改革爭吵不休，“立法院”司法及法制委員會5日審查修法草案，中國國民黨籍“立委”羅智強質詢指出，今天備詢的“銓敘部長”施能傑、人事長蘇俊榮理當是軍公教退休人員的兩大靠山，但唯有施能傑不敢承諾支持危勞勤務的軍公教警消人員要有更好的退休保障，更不敢呼應賴清德說“只要政府在，勞保絕對不會倒”，那為何不年改就會倒？施能傑可以躲起來、別當部長了。施能傑則說，“銓敘部”有提出可提早退休、有退休金支應。



“立法院”司法及法制委員會5日審查公務人員退休資遣撫卹法條文修正草案，輪值召委為中國國民黨籍“立委”吳宗憲，列席官員有“銓敘部長”施能傑、人事長蘇俊榮、“司法院”、“內政部”、“國防部”、“教育部”、“勞動部”、“交通部”、“海委會”“海巡署”等人事單位首長。



羅智強在舌戰完4名民進黨籍“立委”後，排在首位質詢，他提問，施能傑、蘇俊榮贊不贊成軍公教警消退休後有更好的保障、受到更好的對待？都答不出來，而且還反對嗎？他要請“內政部”“警政署”、消防署、移民署、空中總勤務總隊、“海巡署”代表，對於危勞勤務弟兄，是否值得更好的退休保障？



“警政署”人事室主任許淑貞一度答不出來，被羅智強問“不敢講嗎？”“消防署”人事室主任鄭鴻彬、“移民署”人事室主任顏韶儀、空總主秘林國強、“海巡署”人事室主任程旺順均回答“當然，是”。



羅智強指出，就算是5個單位都支持了，施能傑還不支持嗎？他要問施，知不知道警消人員平均死亡年齡多少？施能傑回答75歲，而台灣男性平均壽命也差不多76歲上下。羅痛批，明明就是81歲，硬是要說少了6歲，只敢玩數學問題，不敢承認警消人員壽命比較短，到底年金砍夠了沒？

