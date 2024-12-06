中評關注：綠大軍壓境 許淑華有不能輸壓力

南投縣長許淑華（右）擔任草屯鎮長補選候選人簡賜勝競選總部主委。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月6日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額明年1月18日補選，中國國民黨在縣長許淑華親自協調下，迅速整合，由縣議員簡賜勝參選，5日許淑華陪簡登記參選造勢時，特別強調投票率是關鍵，並下達軍令狀，全力衝高投票率，“不只贏，更要贏的漂亮！”由於藍營雖然成軍迅速，但面對民進黨傾全黨之力打選戰的壓力，以及去年“立委”補選失利的前車之鑑，仍得步步為營。



國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額訂於明年1月18日補選，國民黨在11月25日率先宣佈提名縣議員簡賜勝參選，民進黨則在12月3日確定徵召縣議員蔡銘軒代表參戰。兩人分別在5日上午、下午赴草屯鎮公所辦理登記參選。



藍營展現大團結氣勢，由縣長許淑華親自領軍，率地方國民黨公職人員齊聚力挺簡賜勝，值得注意的是，許現場多次提到投票率的重要性，強調投票率是成敗的關鍵，藍營要拿下補選，勢必得催高投票率，號召大家鼓勵更多親友踴躍出來投票，投票率越高越好，“我們不只要贏，還要贏的漂亮！”



草屯鎮長補選一役，國民黨在許淑華的親自協調下，在第一時間就整合成軍，徵召過去以無黨籍參選縣議員的“失聯黨員”簡賜勝，改披藍袍參選，要借助簡連續2屆取得全縣議員最高票的基層實力，搭配國民黨黨籍加持，力守草屯政權。草屯鎮作為全縣人口第一大鎮，有近10萬鎮民，為重要票倉，是許淑華2026縣長連任的前哨戰，有不能輸的壓力。



由於民進黨面對突如其來的鎮長補選，一度選將難產，登記日前一天才宣布徵召縣議員蔡銘軒參選，普遍認為，補選形勢對藍營有利，但畢竟是非正式選舉，在投票率不高，且民進黨掌握行政資源等情形下，選情仍有變數。

