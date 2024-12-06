莊嚴：賴清德和尹錫悅高度相似 要當心

黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴。（中評社 資料照） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）韓國總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴令，全球嘩然，民進黨“立法院”黨團卻發文肯定尹“守護自由憲政”引發爭議。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，綠營發文挺戒嚴，代表民進黨已由過去抗爭威權的政黨，轉而擁抱威權的政黨，且賴清德與尹錫悅都是剛愎自用“偏執狂”型的領導人，有高度相似之處，台灣人要當心。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



尹錫悅12月3日晚間宣布緊急戒嚴令，這是睽違44年韓國政府再次頒布戒嚴，引發國際關注，不過就在韓國國會採取投票否決措施後，戒嚴6小時宣布解嚴。



民進黨“立院”黨團在韓國戒嚴另發布後，透過網路社群發文表示，“韓國國會被親朝鮮勢力操控，尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布戒嚴”，並指稱“台灣‘立法院’，藍白各種刪‘國防’預算、‘違憲’擴權，不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕。”此文一出隨即引來批評，綠營隨後撤下貼文。相關事件也被國際媒體關注，“民進黨支持戒嚴”的形象躍上國際新聞版面。



針對相關事件，莊嚴向中評社分析，無論該則貼文是出自誰手，目前看起來民進黨是推給“小編暴衝”，但都可以從中顯示出，當前的民進黨從上到下已然變質，遺忘當年白色恐怖時期台灣戒嚴的可怕，居然將“高壓統治的手段”拿來與“守護自由憲政”連結，令人瞠目結舌。

