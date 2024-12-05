尊重已故草屯鎮長　綠選將登記參選不造勢

民進黨南投縣議員蔡銘軒在妻子凃孟鎵、綠委羅美玲等人的陪同下登記參選草屯鎮長。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月5日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額明年1月18日補選，民進黨徵召籍縣議員蔡銘軒參選，今天下午在地方黨公職的陪同下赴鎮公所登記為候選人，沒有支持者及競選旗幟等陣仗，與上午國民黨籍候選人簡賜勝登記的排場有強烈對比。蔡銘軒表示，是基於對國民黨籍故鎮長簡景賢的尊重，他並承諾，在簡景賢出殯前不會懸掛看板及布條，強調“這場補選並非喜事！”



國民黨籍草屯鎮長簡景賢猝逝，鎮長缺額訂於明年1月18日補選，國民黨在11月25日率先宣佈提名縣議員簡賜勝參選，民進黨則在12月3日確定徵召縣議員蔡銘軒代表參戰。兩人分別在5日上午、下午赴草屯鎮公所辦理登記參選。草屯鎮人口截至2024年10月統計，共9萬7003人，是南投縣大票倉，為每逢選舉兵家必爭之地。



簡賜勝在妻子陳麗華、南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲等人的陪同下完成參選登記，正式成為候選人，現場包括國民黨籍縣議員唐曉棻、李洲忠、國民黨南投縣黨部主委楊麗川、草屯鎮民代表會主席陳文忠、全鎮26位裡長共同出席表示相挺，眾人高喊“簡賜勝凍蒜！”現場並聚集近百名支持者，聲勢浩大。



蔡銘軒則在下午與妻子凃孟鎵一同赴草屯鎮公所辦理登記參選，包括民進黨不分區“立委”羅美玲、名間鄉長陳翰立、魚池鄉長劉啟帆、黨部主委陳玉鈴、縣議員沈夙崢、吳棋楠、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠、草屯鎮民代表等綠營黨公職陪同。現場沒有支持者，也沒有競選旗幟、標語助陣，採小規模、低調的方式完成登記。



蔡銘軒表示，由於這場補選是因為憾事而生，基於對故鎮長的尊重，我們認為不宜敲鑼打鼓，所以採取不造勢、簡單的形式完成登記參選，畢竟簡景賢鎮長仍在治喪期間，這場補選並不是喜事！他也在此公開承諾，在簡景賢出殯之前，都不會懸掛任何的競選看板與廣告。



蔡銘軒強調，這場補選並非所謂的藍綠對決，雖然他是民進黨，但從擔任議員以來，他的服務不分藍綠、黨派，只要選民有需求，只要是對南投縣重要的建設，都會努力爭取、努力服務。所以這次他參選草屯鎮長，也會秉持同樣的精神，呼籲草屯鎮民發揮智慧，用選票讓草屯鎮迎來創新，變得更好。