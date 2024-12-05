高雄名餐廳鄧師傅年菜上桌　台味外銷到港澳

高雄知名中式料理餐廳“鄧師傅功夫菜”5日推出功夫年菜。（中評社） 中評社高雄12月5日電（記者 蔣繼平）年節將至，明年1月28日就是除夕，許多餐飲業者也開始主打年菜市場。高雄知名中式料理餐廳“鄧師傅功夫菜”5日推出各種年菜組合，搭配吉祥祝福與，呈現過年團圓的氛圍，此外該業者也轉型做冷凍食品鋪貨海內外，台灣道地的滷肉飯、豬腳、海鮮羹等幾款產品，在港澳市場通路也相當受歡迎。



高雄知名中式料理餐廳“鄧師傅功夫菜”成立40年，從一開始的6張桌子，現在高雄有8間直營餐廳，最有名的是滷豬腳，也許多家常菜。創辦人為鄧文裕，兩個兒子分別是擔任廚藝總監的鄧至廷、執行長的鄧至佑。近年興建博竑智慧食品廠，結合食品零售，上架超商、超市通路及電商搶攻冷凍食品市場。



“鄧師傅功夫菜”5日在高雄市河西路的美術館店舉行記者會，推出今年的年菜預購，也推出6種不同的組合，價格從新台幣888元到7898元可供選擇，以及27到經典名菜、6道湯品、4道甜品，多元豐富。佛跳牆、酸菜白肉鍋、乾燒蹄膀、大四喜（瑤柱獅子頭）等菜色都一應具全。



其中熱銷的經典“富貴豪華組”菜色包括：鮑魚烏參佛跳牆，以頂級鮑魚、烏參、干貝搭配老母雞湯慢火燉煮，象徵團圓幸福。蒜子龍虎斑，選用台灣養殖龍虎斑，肉質細膩，醬汁濃郁，寓意年年有餘。玫瑰油雕雞，以埔里玫瑰酒精心製作，結合港式風味與台灣特色。桂圓紅棗燉銀耳，清甜滋補，為團圓盛宴畫下幸福句點。



另外，鄧師傅功夫菜廚藝總監鄧至廷也指出，近年做冷凍食品外銷香港、澳門、新加玻、馬來西亞、甚至北美。香港市場部分，冰糖雪梨燉銀耳、桂圓紅棗燉銀耳，這兩樣甜品賣得不錯，台灣道地的滷肉飯、豬腳這一類也有賣過去，台灣辦桌常見的“海鮮羹”也有賣，口味很像香港的小吃碗仔翅，接受度高。