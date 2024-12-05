檢約談吳欣盈作證大選政治獻金案　訊後請回

柯文哲與吳欣盈。（中評社 資料照) 中評社台北12月5日電／台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉犯京華城弊案及政治獻金案，而為釐清相關金流等細節，“調查局”今早首度以證人身分約談新光公主吳欣盈，訊後則送往北檢復訊。下午1時左右檢察官訊問後請回，吳欣盈步出地檢署後接受媒體訪問，僅回應，“庭訊順利，偵查不公開，感謝大家關心”，便快步離開。



台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，今天首度以證人身分約談吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節。吳欣盈在北檢門口說，“我今天只是要跟大家說，剛剛進行的非常順利，偵查不公開，也感謝大家的關心，謝謝你們，謝謝”。



檢廉調偵辦京華城案、政治獻金部分進入尾聲，檢調今首度約談吳欣盈，瞭解吳家人給民眾黨的政治獻金細節，今日作證內容與北士科案無關。



吳欣盈為新光集團關係企業第三代千金，是前新光金控董事長吳東進女兒，曾是民眾黨不分區“立委”，去年柯文哲參加“總統”大選時，找吳為“副總統”候選人搭檔參選，吳曾因國籍問題引發關注。



吳欣盈在2019年11月獲得台灣民眾黨提名為不分區“立委”、名列第七名，外傳吳母的企業自2019年起多次捐贈民眾黨政治獻金，總計新台幣144萬元。



當時柯文哲被問吳母捐贈政治獻金，並未否認相關情事。柯文哲僅回應，吳欣盈自發性捐款幫民眾黨辦理人力訓練；一、兩個和吳家有關係的人捐款，也可以說是熱心人士捐款。



據瞭解，北檢為釐清柯文哲及民眾黨政治獻金運用的過程，是否遭人不當挪用，由於吳家關係人曾捐贈柯及民眾黨政治獻金，因此今天指揮“調查局”約談吳欣盈查證政治獻金金流。