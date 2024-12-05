功夫菜大廚鄧至廷：透過飲食串起兩岸情

鄧師傅功夫菜廚藝總監鄧至廷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月5日電（記者 蔣繼平）高雄知名中式料理餐廳“鄧師傅功夫菜”5日推出功夫年菜，而道道菜色結合中餐的“八大菜系”，串起兩岸飲食文化的共同脈絡。鄧師傅功夫菜廚藝總監鄧至廷接受中評社訪問表示，過年是華人大事，正逢創店40周年，這次把歷年的菜色都放進來，相當多元，包含江浙菜、川菜、廣東菜等，透過吃這件事可瞭解到當地的風土民情與生活習性，飲食文化也呈現了豐富的中華文化。



“鄧師傅功夫菜”是高雄知名中式料理餐廳，成立40年，近年興建博竑智慧食品廠，結合食品零售，上架超商、超市通路及電商搶攻冷凍食品市場。5日在高雄市河西路的美術館店舉行記者會，推出今年的年菜預購，推出6種不同的組合以及27到經典名菜、6道湯品、4道甜品，佛跳牆、酸菜白肉鍋、乾燒蹄膀、大四喜（瑤柱獅子頭）等菜色都一應具全。



鄧師傅功夫菜廚藝總監鄧至廷表示，過年這件事屬於華人大事，希望有更多的元素進來，所以這次年菜融入相當多元，把過去40年來所有曾推出過的餐飲菜色都整理出來，適合的口味就納入，傳統的台菜除了以福建菜為本體之外，這次也有包含江浙菜、川菜、廣東菜等等，希望可以更多元呈現。



中餐有所謂的“八大菜系”，分別是魯菜、川菜、粵菜、蘇菜、浙菜、閩菜、湘菜、徽菜。鄧至廷表示，裡面各有個優點，有點專長在調味，譬如以川菜來講，要做到百汁百味，每一道菜都應該有獨特的風味在。江浙菜裡面會強調入味這件事情，所有菜色需要小火慢燉燒到入味。廣東菜裡面會呈現更多原味的東西。



舉例來說，鄧至廷指出，過年常吃的佛跳牆，起源其實是在福建，屬於福州菜系。大四喜的獅子頭就是江浙菜。梅汁叉燒排骨，也是廣東菜裡面常看到的。玫瑰油雞比較偏廣東菜。蔥㸆鯽魚算是傳統江浙菜，要小火慢燉到整尾魚都燒爛，讓甘美汁味滲進肌理。元寶花生（台灣人常說“土豆豬腳”），過年常吃，有祝福意涵。



怎麼看中華文化融入在餐飲裡面，鄧至廷認為，飲食文化就是一個基礎，透過吃這件事情瞭解到當地的風土民情與生活習性，以前常講靠山吃山、靠海吃海，台灣的傳統客家菜偏向山味，廣東沿海客家村莊的擅長料理則是醃製類搭配海鮮，所以吃這件事情可以充分體現這個地方的特色與資源，吸引人嚮往到當地去看一看，他自己也會到大陸旅遊，來一趟美食之旅。