苗栗化身台版黑白廚師　推廣道地客家美食

苗栗縣政府推出2024苗栗客庄“品道地.學好味”廚藝體驗行銷推廣計劃。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗12月5日電／韓國美食節目“黑白廚師”正夯，苗栗縣政府為推廣苗栗特色旅遊，推出“品道地．學好味”廚藝體驗推廣計畫。化身台版“黑白”廚師，製作道地客家美食，體驗在地人文風光，透過與美食體驗與遊程串聯，開設系列廚藝體驗課程。以計畫輔導19家業者，共同推出12條在地廚藝遊程，加值苗栗客庄的觀光吸引力。



這項廚藝體驗推廣計畫參與業者，包含卓蘭鎮自然圈農場、三義鄉貝岩居農場、蒸烹派客家美食、神雕邨複合式茶棧、銅鑼鄉栗丘民宿、蒸烹饌客家美食料理、大湖鄉水頭人家、返青富民、公館鄉茅鄉亭、福村養生農場、苗栗市嘉盛社區（老蒔味商行）、首波里和風洋食餐酒館、頭份市苗栗傳統聚落文化協會、河背庄農園、有限責人苗栗縣福康油料作物生產合作社以及通霄鎮飛牛牧場、竹湘精緻農坊。共同推出12條在地廚藝遊程，加值苗栗客庄的觀光吸引力。



為了宣傳苗栗廚藝體驗活動，今年度與輔導業者透過社群平台宣傳、廚藝體驗網路節目以及廚藝好味市集，吸引全台各地民眾來訪體驗。與公館茅鄉亭共同推出“遊貓裏玩廚藝”廚藝體驗小旅行，邀集媒體部落客進行踩線體驗，深入在地傳統老牌公館市場，自了解食材來源、採買到烹煮，化身台版“黑白”廚師，製作道地客家美食，體驗在地人文風光。讓更多人認識並愛上苗栗的豐富文化，並藉此展現苗栗獨特的風味和人情。



文觀局長林彥甫表示，客家飲食文化承載著豐富的歷史與情感，透過“品道地．學好味”廚藝體驗計畫的推動，不僅是推廣地方特色，更讓更多人理解客家文化的價值，更是將這份記憶傳承下去。