昔陸客必訪地　高雄龍虎塔整修明年完工亮相

高雄市蓮池潭龍虎塔，要整修近兩年，預計明年上半年完工。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月6日電（記者 蔣繼平）高雄市著名的蓮池潭風景區風景宜人，鄰近市區，吸引海內外旅客到訪，過去也是陸客必訪的景點，其中最知名的莫過於外型特殊的“龍虎塔”，且有“入龍喉出虎口”趨吉避凶的寓意，吸引不少人來訪時都要走一遭，不過因建築老舊正在維修，預計明年上半年可完工亮相。



美國在台協會（AIT）處長谷立言4日受邀南下高雄到中山大學進行演講，中山大學會中也安排猜高雄地標建築小遊戲，靠外型即可認出分別是85大樓、中鋼大樓、龍虎塔，不過谷立言並沒認出龍虎塔，三個猜中兩個。其實龍虎塔就位於旅遊景點蓮池潭風景區內，也是到訪蓮池潭的打卡景點，是聞名海內外的觀光景點。



龍虎塔建於1974年（1976年落成），為消災保平安而建造，其最大的特色是龍口進、虎口出，意即“入龍喉出虎口”，有趨吉避凶的寓意。因龍虎塔年久老舊，部份結構恐有安全疑慮，龍虎塔所屬左營慈濟宮於2023年6月發包整修，預計2025年上半年完工。



龍虎塔坐落在高雄市左營區蓮池潭畔，興建於1976年，因塔身雕有龍虎而得名。龍虎塔取龍喉為入口，虎口為出口，有“入龍喉出虎口”的逢凶化吉之意。龍虎塔具唐宋風格，磚石結構，樓閣式、七層，塔高31.6公尺。塔身每面刻火焰狀紋飾券門，塔內及隧道有交趾陶作品，訴說二十四孝、地獄十殿等勸世民俗故事。



由於龍虎塔因年久老舊，部份結構恐有安全疑慮，龍虎塔所屬的左營慈濟宮因此在2023年6月間發包整修，預計2025年上半年整修完成。整修時間長達近2年，外觀圍上一層鷹架與蓋上綠色防塵網。不過隧道可通行，還是可以“入龍喉出虎口”，但兩座塔則封閉無法進入，平日仍可見到遊客前往拍照打卡，其中也有海外遊客。