演唱會經濟夯　高雄世運場館跑道毀損掀爭議

高雄世運主場館位於高雄市楠梓區，場內有明顯的高雄英文拼音。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月6日電（記者 蔣繼平）高雄這兩年掀起“演唱會經濟”，不僅成為關鍵詞，其他縣市也開始效尤，民進黨籍高雄市長陳其邁也視為重要政績，不過，關鍵可容納5萬人的“高雄世運主場館”除了“零場租”惹議外，近期又因跑道整修再起波瀾，在野黨質疑因為辦演唱會導致跑道、草皮損毀，也批“重商業，輕體育”。高雄市運動發展局則澄清整修跑道與開放演唱會使用無關。



位於高雄市楠梓區的“高雄世運主場館”，足以容納超過5萬人，旁邊就有高雄捷運“世運站”，地點鄰近高雄市區交通網絡便利，2023年起吸引許多海內外天團在此開唱，掀起“演唱會經濟”的關鍵，被陳其邁視為重要政績。不過背後也陸續引起在野黨質疑“零場租”等爭議，近日又掀起跑道毀損整修風波。



中國國民黨籍高雄市議員白喬茵本週在議會質詢提到，世運主場館今年就有117天辦演唱會，僅23天辦體育活動，兩者相差5倍，已違背場館推廣運動賽事初衷。此外，她更質疑世運主場館因辦演唱會，跑道被大型機具重壓，草皮遭壓壞，藍色跑道變成灰黑色，復原期間更無法舉辦體育賽事，引發民怨。



白喬茵也指出，今年度高雄市中等學校運動會原定10月1日在世運主場館舉辦，賽前一天卻通知“場地不堪使用”，最後改至中山大學舉辦，也被體育界批評市府“重商業，輕體育”。



高雄世運主場館2009年5月17日，是因爭取主辦國際綜合運動賽會及舉辦2009年世界運動會而籌建，由於跑道是通過國際田徑總會一級認證的田徑場，每年固定維護經費約新台幣3000多萬元，2015年曾因應全運會全面更換。一般PU跑道使用年限大約10年，政府也規定要使用8年以上才可申請整建。

