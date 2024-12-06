中評鏡頭：陸生團大豐收 彭弋航滿載伴手禮

彭弋航離台時全身上下共有5個大包小包。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月6日電（記者 盧誠輝）馬英九基金會邀請中國大陸高校師生訪問團來台9天8夜行程順利完成，一行人5日搭機離台。人氣爆棚的北京清華大學大二生彭弋航除，來台期間買了超多伴手禮回家，辦理登機報到手續時身上共有5個大包小包，許多陸生也同樣滿載而歸，陸生團除感受台灣民眾的熱情外，也帶回滿滿的回憶與祝福。



陸生團5日上午約11時搭乘巴士抵達桃園機場第二航廈出境大廳，一行人提著行李到櫃台辦理報到手續，每個人手上都有一袋黃色的手提袋，裝滿9天8夜台灣行的各式伴手禮。彭弋航推著一個粉紅色的行李箱，還帶了一個牛皮紙箱，身上背著一個黑色包包外，雙手又提了一個白色行李袋與牛皮紙袋，數一數全身上下共有5個大包小包，收穫最豐。



彭弋航辦理報到手續時，先是將粉紅色行李箱託運後，再回頭搬了一個牛皮紙箱託運，入關前除了身上背的黑色包包隨身物品外，雙手右各提了一袋白色行李袋與牛皮紙袋。有許多粉絲依依不捨地向彭道別外，還有粉絲在彭入關前遞上一包小零食，彭儘管雙手已經提滿大包小包，仍是笑容滿面地開心收下粉絲的心意。



除了彭弋航滿載而歸外，其他陸生也都收穫滿滿。奧運桌球六金得主馬龍離台前推著一黑一紅的大小行李箱和一個隨身後背包；奧運射擊金牌女將楊倩也推著一大一小的粉紫色和螢光黃行李箱，手上也各提著一個隨身包和紙袋；復旦大學女學生宋思瑤則推著一個靛藍色行李箱，背了一個黑色後背包，手上則提了一個裝滿各式伴手禮的黃色提袋。



陸生團來來台9天8夜行程共參訪了7所大學和高中進行兩岸青年交流，也參觀了包括台北101、故宮、台北孔廟、林安泰古厝、淡水古蹟博物館、台塑企業文物館、新竹科學園區探索館、台積創新館和日月潭，並到台中洲際棒球場進行體驗活動，足跡橫跨雙北、桃園、新竹、台中和南投，相信滿滿的行程應該能帶回許多回憶與收穫。