陸配任台公職需棄國籍　學者批玩文字遊戲

前南投縣議員史雪燕因陸配身分遭內政部解職，但史雪燕早已屆滿卸任。（照:史雪燕提供） 中評社台北12月6日電／陸配李貞秀能否遞補台灣民眾黨“立委”，引發爭議，同為陸配的前南投縣議員史雪燕因而受到波及，遭“內政部”解職，但史雪燕早已屆滿卸任。法律學者廖元豪5日痛批，若照“內政部”邏輯，把大陸人民當外國人，“已拿到身分證的十幾萬名陸配是否都違法？”



2021年8月史雪燕成為全台首位大陸新住民民代，2022年12月24日屆滿卸任。日前因李貞秀2026年可能遞補民眾黨“立委”，遭“內政部”要求先放棄大陸國籍，民眾黨“立委”黃珊珊以史雪燕案例反駁；“內政部”3日去函南投縣議會要求將史雪燕解職。



“內政部長”劉世芳5日表示，按照《國籍法》規定，須在當選後1年內取得放棄他國國籍證明，“內政部”去函南投縣議會說明史雪燕有沒有放棄國籍，並特別強調並非只是放棄戶籍，但去函2次均未取得證明，因此按《國籍法》第20條解職處理。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨籍立林國成認為，既然政府發現法律有矛盾，應該要主動修正，無論是修《國籍法》或《兩岸條例》，都要有動作，否則現行制度對陸配從政很不公平。



政大法律學系副教授廖元豪指出，“我國”法律從來沒有將大陸地區人民當成“外國人”，也不承認有“中華人民共和國國籍”，所以才有《兩岸條例》另行處理設籍問題。



他說，照“內政部”這樣解釋，後果非常嚴重。若大陸人民適用《國籍法》，拿身分證就該放棄原國籍，但之前的陸配通通沒經過這一關，是不是已取得身分證的陸配都要繳回？

